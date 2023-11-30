86 функциональных кроватей поступило в сосудистые центры Иркутской области

Одной из основных целей реализации регпроекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» является повышение доступности и качества медицинской помощи пациентам с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями.
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