Скандинавский антициклон принесёт в Петербург тепло

Как сообщил главный специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Telegram-канале, в понедельник, 4 марта, Петербург окажется под влиянием скандинавского антициклона, по востоку области скользнёт фронтальный раздел.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии