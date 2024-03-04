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Скандинавский антициклон принесёт в Петербург тепло

Скандинавский антициклон принесёт в Петербург тепло

Как сообщил главный специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Telegram-канале, в понедельник, 4 марта, Петербург окажется под влиянием скандинавского антициклона, по востоку области скользнёт фронтальный раздел.

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