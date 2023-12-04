Автомобиль ВАЗ горел в Бобруйске.

По информации МЧС, днём 29 ноября поступило сообщение о пожаре автомобиля на переулке Полесском.В результате пожара уничтожен салон автомобиля ВАЗ 2121, 2001 года выпуска, лакокрасочное покрытие, подкапотное пространство.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии