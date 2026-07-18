От «Копейки» до «Волги»: сколько бы стоили советские автомобили на современные деньги

Многие люди, заставшие советскую эпоху, вспоминают то время с ностальгией, уверяя, что личный транспорт тогда был гораздо доступнее.
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