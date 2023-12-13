Премьера юбилейного сезона: Музыкальный спектакль «Три лотоса»

22 декабря «Театр Терезы Дуровой» представит на большой сцене музыкальный спектакль «Три лотоса». Постановка расширяет географию театральных путешествий, которые дарят знания о культурах разных стран, и приглашает перенестись в Древний.
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