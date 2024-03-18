Таисия Повалий получила российский паспорт и приняла участие в выборах президента Елена ГалицкаяУкраинская певица Таисия Повалий вновь стала объектом обсуждения после того, как получила гражданство Российской Федерации и приняла участие в выборах президента.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии