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"Ощутите войну": Украинские компании продают жителям США и ЕС "туры" в Курскую область

"Ощутите войну": Украинские компании продают жителям США и ЕС "туры" в Курскую область

"Кому война, а кому - мать родна". Украинцы нашли ещё один способ, как заработать на гибели людей: нелегальные и очень дорогие "адреналин-туры" в Курскую область.

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