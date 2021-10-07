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СМИ: Швеция готова стать новой «космической державой»

СМИ: Швеция готова стать новой «космической державой»

Швеция планирует уже в конце 2022 года вывести на орбиту свой первый спутник. Как сообщает портал «Новости Швеции», шведская космическая корпорация (SSC) и Северный инвестиционный банк подписали соглашение на сумму более 120 млн шведских крон.

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