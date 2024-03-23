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Следственный комитет России просит очевидцев предоставить информацию о теракте в Москве

Следственный комитет России просит очевидцев предоставить информацию о теракте в Москве

Следственный комитет России просит очевидцев предоставить информацию о теракте в Москве.  &quot;Обращаемся с просьбой предоставить всю имеющуюся информацию для детального восстановления полной картины происходивших вчера вечером событий&quot;, — говорится в сообщение СК.

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