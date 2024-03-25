Политолог Глазунов не увидел ничего хорошего в комплименте ВВС США в адрес российских летчиков

Эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Олег Глазунов в беседе с радиостанцией Sputnik прокомментировал заявление ВВС США о том, что действия пилота МиГ-31, который не допустил нарушения границы России бомбардировщиками B-1, являются безопасными и профессиональными.