Политолог Глазунов не увидел ничего хорошего в комплименте ВВС США в адрес российских летчиков

Эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Олег Глазунов в беседе с радиостанцией Sputnik прокомментировал заявление ВВС США о том, что действия пилота МиГ-31, который не допустил нарушения границы России бомбардировщиками B-1, являются безопасными и профессиональными.
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