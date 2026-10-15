Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому стратегические предприятия теперь обязаны получить согласие российских властей на выполнение требований иностранных законов.
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