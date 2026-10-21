Основатель компании SpaceX Илон Маск признался, что слишком уж рьяно лез в рабочие дела при администрации президента США Дональда Трампа в прошлом году.
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