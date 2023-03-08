"АВТОВАЗ" представил 2 новинки с приставкой "Sport"

﻿﻿АвтоВАЗ представил 2 новинки с приставкой «Спорт". АВТОВАЗ представляет два прототипа автомобилей Sport Line в рамках 5-го юбилейного Международного фестиваля скорости «Байкальская миля 2023», который пройдет с 7 по 11 марта на льду Байкала.