Автоверсты

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"АВТОВАЗ" представил 2 новинки с приставкой "Sport"

"АВТОВАЗ" представил 2 новинки с приставкой "Sport"

﻿﻿АвтоВАЗ представил 2 новинки с приставкой «Спорт". АВТОВАЗ представляет два прототипа автомобилей Sport Line в рамках 5-го юбилейного Международного фестиваля скорости «Байкальская миля 2023», который пройдет с 7 по 11 марта на льду Байкала.

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