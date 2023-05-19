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Минобороны сообщило об ударах по складам западного вооружения на Украине

Минобороны сообщило об ударах по складам западного вооружения на Украине

Aвиация ВКС России поразила 68 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 97 районах, также были нанесены удары по резервам вооруженных сил Украины и складам с иностранной техникой, сообщили в Минобороны.

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