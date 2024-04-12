Профилактика водных объектов в Северо-Восточном округе

Журнал "Московский комсомолец" сообщает о том, что в связи с наступлением теплого времени и ростом числа отдыхающих на водных объектах в Северо-Восточном округе Москвы, сотрудники управления по СВАО Департамента ГОЧСиПБ и пожарно-спасательного отряда № 216 Пожарно-спасательного центра начали проводить усиленную патрульную службу на всех водоемах округа.