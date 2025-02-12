Школьнице из Новошешминска вручили благодарственное письмо за поддержку СВО

На школьной линейке в Новошешминской гимназии представитель районного отделения всероссийской организации «Боевое братство» Азат Суниев вручил благодарственное письмо ученице 6 «А» класса Назифе Салаховой за активную волонтерскую деятельность в поддержку участников специальной военной операции.
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