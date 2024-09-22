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AP: Зеленский начнет визит в США с посещения завода, где делают снаряды для ВСУ

AP: Зеленский начнет визит в США с посещения завода, где делают снаряды для ВСУ

Президент Владимир Зеленский в воскресенье начнет свой визит в США с посещения завода по производству боеприпасов для Вооруженных сил Украины в городе Скрэнтон (штат Пенсильвания), где родился американский лидер Джо Байден.

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