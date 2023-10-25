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SPLETNIK

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Серену Уильямс раскритиковали за то, что она обрезала белорусскую теннисистку на совместном фото

Серену Уильямс раскритиковали за то, что она обрезала белорусскую теннисистку на совместном фото

Серена Уильямс столкнулась с критикой в сети после того как опубликовала в инстаграме* совместное фото с вечеринки в Майами по случаю открытия ресторана Casadonna, на которой обрезала белорусскую теннисистку Арину Соболенко.

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