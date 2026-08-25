ВС России нанесли удары танкеру в порту Южный

В Минобороны России заявили, что российские войска нанесли удары танкеру в порту Южный. «Нанесён удар с применением беспилотных летательных аппаратов «Герань-4 Сикер» по судну типа «танкер» в порту Южный в Одесской области», — говорится в заявлении.