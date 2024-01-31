Андрей Богданов снялся с выборов президента России

Председатель Российской партии свободы и справедливости Андрей Богданов написал заявление о выходе из президентской гонки, передает корреспондент The Moscow Post со ссылкой заявление зампреда Центризбиркома Николая Булаева.
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