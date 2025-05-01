Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 3 мая

Первый класс пожарной опасности установится в лесах Подмосковья 1 мая. В Бородинском, Орехово-Зуевском и Ступинском лесничествах уровень немного выше — второй класс, а в Егорьевском, Луховицком, Подольском и лесничестве «Русский лес» — третий класс.
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