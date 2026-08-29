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Экранные кумиры СССР, которых разрушила тяжелая зависимость: трагические судьбы 8 актеров

Экранные кумиры СССР, которых разрушила тяжелая зависимость: трагические судьбы 8 актеров

Их обожали миллионы, а имена знала вся страна. На экране они казались воплощением безупречного таланта, невероятного обаяния и мужества.

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