Движение по Крымскому мосту перекрыто

Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановлено, сообщает пресс-служба Минтранса 3 мая. «Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.
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