Движение по Крымскому мосту перекрыто

Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановлено, сообщает пресс-служба Минтранса 3 мая. «Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.