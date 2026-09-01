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Атакованы сухогрузы, пытавшиеся прорвать блокаду черноморских портов Украины

Атакованы сухогрузы, пытавшиеся прорвать блокаду черноморских портов Украины

В рамках поддержания блокады вражеских портов в Черном море российская армия нанесла удары по судам-нарушителям, рискнувшим пойти на прорыв.

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