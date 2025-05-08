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Царьград

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Ростов останется без связи? В городе готовятся к глушению интернета и мобильной связи

Ростов останется без связи? В городе готовятся к глушению интернета и мобильной связи

Массовые сбои связи уже происходили в Москве и Подмосковье.В Ростове и Ростовской области жители могут столкнуться с ограничением доступа к интернету и мобильной связи, сообщает Rostovgazeta.

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