День гвоздестояния: польза и вред, кому противопоказано

День гвоздестояния отмечается ежегодно 9 октября. О пользе и вреде практики ходит множество мнений, но точку в этом вопросе поставил кандидат медицинских наук, врач-педиатр, доцент Сеченовского университета Павел Бережанский, поделившийся с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» нюансами стояния на гвоздях и потенциальных опасностях.