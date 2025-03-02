Лавров назвал Зеленского "чистым нацистом" и предателем еврейского народа

REUTERS/Anatolii Stepanov Владимир Зеленский превратился в "чистого нациста", заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью медиахолдингу "Красная звезда", фрагменты которого опубликованы на сайте МИД России.
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