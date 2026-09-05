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Будущую Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro показали на фото — Qualcomm меняет компоновку SoC для лучшего охлаждения

Будущую Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro показали на фото — Qualcomm меняет компоновку SoC для лучшего охлаждения

Но новая компоновка увеличивает размеры SoC В Сети появилась фотография однокристальной системы SM8975 — будущей флагманской SoC Qualcomm с обозначением Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro.

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