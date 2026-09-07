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Goldman Sachs пересмотрел инвестиционную привлекательность телекоммуникационного сектора Европы

Goldman Sachs пересмотрел инвестиционную привлекательность телекоммуникационного сектора Европы

Инвестиционный банк Goldman Sachs существенно повысил оценки европейского телекоммуникационного сектора, объявив о наступлении второй фазы роста свободного денежного потока и расширении гибкости балансовых показателей европейских операторов.

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