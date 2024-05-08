В США испугались возможного покушения на Зеленского

Заявления о якобы готовившемся на Украине покушении на Владимира Зеленского обеспокоили Белый дом. Об этом сообщила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, ее слова цитирует ТАСС.