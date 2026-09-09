Утверждена архитектурная концепция производственного здания в Печатниках

Согласована архитектурная концепция производственного здания, которое появится на территории бывшей промзоны «Южный порт» в районе Печатники, сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.
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