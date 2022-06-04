Вашингтон был вынужден признать успехи МосквыВоенные конфликты за границей позволяют американской власти быстро заработать очки популярности и одобрения граждан в самом начале, но если они не заканчиваются быстро, то эффект постепенно снижается.
Вашингтон был вынужден признать успехи МосквыВоенные конфликты за границей позволяют американской власти быстро заработать очки популярности и одобрения граждан в самом начале, но если они не заканчиваются быстро, то эффект постепенно снижается.
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