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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Выездной приём граждан.

Выездной приём граждан.

16 мая 2024 года с 14.00 до 15.00 выездной приём граждан, их представителей, представителей юридических лиц по вопросу газоснабжения Кировского района проведет заместитель генерального директора РУП ´Могилёвоблгаз´ Лесюков Владимир Николаевич.

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