Качество подделок лучше оригинала: чем фальшивомонетчик Виктор Баранов удивил следователей

Виктор Баранов – уникальная личность в истории советского криминала. Ему удалось в одиночку и кустарным способом наладить выпуск поддельных денежных купюр, которые было крайне сложно отличить от настоящих.
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