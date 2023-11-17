Астраханский боец-участник СВО выжил после удара током в 6 000 Вольт

Это не первый случай, когда мужчина был в шаге от смерти. В начале сентября в ожоговое отделение Александро-Мариинской больницы в критическом состоянии поступил ветеран СВО: мужчина получил удар током в 6 тысяч Вольт.
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