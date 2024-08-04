Наши войска продвинулись на востоке Харьковской области в направлении реки Оскол Вооруженные силы России продвинулись на востоке Харьковской области, улучшив тактическое положение близ Песчаного.
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Наши войска продвинулись на востоке Харьковской области в направлении реки Оскол Вооруженные силы России продвинулись на востоке Харьковской области, улучшив тактическое положение близ Песчаного.
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