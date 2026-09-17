Лавров заявил, что материального эффекта от диалога РФ с США пока нет

Диалог между Москвой и Вашингтоном пока не дал «материального эффекта», заявил глава российского МИД Сергей Лавров на IV Конгрессе Международного движения русофилов.
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