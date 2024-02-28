Макрон заявил футболисту Мбаппе, что он создаст много проблем для Франции

Французский лидер Эммануэль Макрон обратился к нападающему футбольной команды «Пари Сен-Жермен» Килиану Мбаппе, который посетил ужин в Елисейском дворце по случаю визита эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани.
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