Сушинский о Мэттьюсе: «Пусть сначала доиграет до возраста Овечкина. Сколько таких было уже? Алкоголик с Ковальчуком играл, начинал неплохо»

 Максим Сушинский считает, что Остона Мэттьюса рано сравнивать с Овечкиным.  24-летний американец идет на первом месте в гонке лучших снайперов НХЛ.

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