«И погибнуть не дадут за родину»: экс-замминистра Тимуру Иванову окончательно отказали в отправке в зону СВО

Татьяна Романова

«То есть мне на сегодняшний день не дают даже права защитить свою родину и погибнуть, чтобы отстоять свое имя, формальным основанием является, что я не нужен Министерству обороны» А если не погибнешь, что тогда? Назад в тюрьму, или на Лазурный Берег залечивать душевные раны?