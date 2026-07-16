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Театр абсурда

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«И погибнуть не дадут за родину»: экс-замминистра Тимуру Иванову окончательно отказали в отправке в зону СВО

«И погибнуть не дадут за родину»: экс-замминистра Тимуру Иванову окончательно отказали в отправке в зону СВО

Экс-замминистра Тимуру Иванову окончательно отказали в отправке в зону СВО Коллаж "Блокнота" Бывший заместитель Шойгу так хотел отстоять свое «честное имя», что пожаловался в суд на военкомат, который оставил его просьбу без ответа.

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Комментарии
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Татьяна Романова
«То есть мне на сегодняшний день не дают даже права защитить свою родину и погибнуть, чтобы отстоять свое имя, формальным основанием является, что я не нужен Министерству обороны» А если не погибнешь, что тогда? Назад в тюрьму, или на Лазурный Берег залечивать душевные раны?
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1 м.
ninikooo Митусова
Захотелось вернуться к кабинетной жизни?! Вряд ли этот казнокрад пошел бы в штурмовики- дома жена ждет в замке, обвешанная бриллиантами, как новогодняя елка и активы за границей…
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1 м.