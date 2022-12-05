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Путин продлил запрет на сделки с акциями «недружественных» инвесторов

Российский президент Владимир Путин продлил на год запрет на совершение сделок с долями иностранных граждан из недружественных стран в стратегических компаниях РФ, некоторых банках и других предприятиях, в том числе топливно-энергетического сектора.

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