Источник «360»: тела двух человек нашли в загоревшейся квартире в Москве

Пожар вспыхнул в одной из квартир 14-этажки на 15-й Парковой улице в Северном Измайлове. Прибывшие на место спасатели обнаружили тела двух человек — погибшие находились в постели, сообщил источник «360» По предварительным данным, площадь возгорания в квартире составила пять квадратных метров.
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