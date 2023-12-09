Источник «360»: тела двух человек нашли в загоревшейся квартире в Москве

Пожар вспыхнул в одной из квартир 14-этажки на 15-й Парковой улице в Северном Измайлове. Прибывшие на место спасатели обнаружили тела двух человек — погибшие находились в постели, сообщил источник «360» По предварительным данным, площадь возгорания в квартире составила пять квадратных метров.