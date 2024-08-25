Кеннеди после задержания Дурова назвал актуальной защиту свободы слова

Ранее независимый кандидат на пост президента США снял свою кандидатуру в пользу Дональда Трампа.Снявший свою кандидатуру с выборов президента США независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил на своей странице в соцсети Х, что в мире снова стала актуальной свобода слова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии