Үзәк өзгеч видео:Фирдүс Тямаев Башкортстанда «Тямай» кушаматлы хәрбине соңгы юлга озаткан

<p>Фирдүс Тямаев төркемендәге шагыйрь, махсус операциядәге егетләргә гуманитар ярдәм җыючы Мөслим егете Рүзәл Минһаҗев белән Башкортстанның Федоровка авылына «Тямай» кушаматлы хәрбине соңгы юлга озатырга барган.
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