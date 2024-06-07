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Үзәк өзгеч видео:Фирдүс Тямаев Башкортстанда «Тямай» кушаматлы хәрбине соңгы юлга озаткан

Үзәк өзгеч видео:Фирдүс Тямаев Башкортстанда «Тямай» кушаматлы хәрбине соңгы юлга озаткан

<p>Фирдүс Тямаев төркемендәге шагыйрь, махсус операциядәге егетләргә гуманитар ярдәм җыючы Мөслим егете Рүзәл Минһаҗев белән Башкортстанның Федоровка авылына «Тямай» кушаматлы хәрбине соңгы юлга озатырга барган.

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