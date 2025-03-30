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Поджоги и погромы автосалонов: в США прошли митинги против Маска и Tesla

Поджоги и погромы автосалонов: в США прошли митинги против Маска и Tesla

REUTERS/Carlos Barria Тысячи людей в США собрались на митинги против Илона Маска. В первую очередь критикуют подчиненный Маску Департамент государственной эффективности, который призван сократить расходы бюджета, в том числе и массовыми увольнениями чиновников.

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