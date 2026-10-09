В Астрахани скорая помощь столкнулась с иномаркой

Оба водителя оказались в больнице. По предварительной информации регионального УМВД, 9 октября около 08:50 в Астрахани 75-летний водитель ГАЗ 322174 (скорая медицинская помощь), следуя со стороны ул.
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Автомобиль – это средство повышенной опасности и при управлении им нужно соблюдать особую осторожность. ПДД, опять же, придумали не просто так. В Священном Писании говорится: «Богатый и бедный встречаются друг с другом: того и другого создал Господь. Благоразумный видит беду и укрывается; а неопытные идут вперёд и наказываются». Притчи, 22 глава — Библия — Синодальный перевод.