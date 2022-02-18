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Очень приличный матч от «Зенита». Не выглядели мальчиками для битья. Все шансы остаются

Очень приличный матч от «Зенита». Не выглядели мальчиками для битья. Все шансы остаются

Бывший президент московского футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус поделился мнением о результате первого матча 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Бетисом» (2:3).

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