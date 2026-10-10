Саудовская Аравия: рейсы были задержаны или изменены в международном аэропорту имени короля Фахда Даммама (DMM/OEDF) по состоянию на раннее утро после того, как неопознанный снаряд приземлился на открытой местности недалеко от аэропорта.
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