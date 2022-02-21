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ПРОНЬКО О СКАНДАЛЕ С ПЕНСИОНЕРАМИ: "ЧИНОВНИКИ, ВЫ В УМЕ?!"

ПРОНЬКО О СКАНДАЛЕ С ПЕНСИОНЕРАМИ: "ЧИНОВНИКИ, ВЫ В УМЕ?!"

В профессии я уже больше двадцати лет, многое уже видел, но, как оказалось, "слуги народа" могут меня поразить своими манипуляциями, которые тянут на откровенную ложь.

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