Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

106 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vladimir Chaikovsky
    Автор жалеет бедного Усманова, а мне его не жало. Если он не знает, куда деньги девать, пусть у меня спросит.Пресс-служба Усма...
  • Рудольф Захарян
    Раз уже раньше давали согласие отказаться от флага, гимна и другой символики, то винить надо только себя и своих упра...Депутат Терюшков:...
  • leonid
    Хреновые игроки, а сколько было  шума, особенно про Мудрика. В Шахтере он действительно играл хорошо. Но Челси не Шах...У Мудрика 2 ассис...

Джейлен Браун и Малкольм Брогдон набрали на двоих 48 очков во 2-м матче «Сиксерс»

Джейлен Браун и Малкольм Брогдон набрали на двоих 48 очков во 2-м матче «Сиксерс»

Звездный форвард «Бостона» Джейлен Браун и разыгрывающий Малкольм Брогдон стали лучшими игроками команды хозяев во втором матче серии с «Филадельфией» (121:87, 1-1).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх